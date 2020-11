Neuer: „Ich möchte mich nicht kaputtmachen“

Manuel Neuer würde ein nahendes Karriereende nicht künstlich hinauszögern. „Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es genießen“, stellt der 34-jährige Nationalkeeper im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ klar.

Neuer freue sich „über jede Saison, in der es mir gut geht, in der ich der Mannschaft helfen kann, in der es mir Spaß macht. Ich will gesund bleiben. Damit die Lebensqualität nicht verloren geht, ich später noch Tennis spielen kann. Ich möchte mich nicht kaputt machen.“ Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2023, zu diesem Zeitpunkt ist der ehemalige Schalker 37 Jahre alt.