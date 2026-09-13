M’gladbach: Nächster Trainer-Kandidat im Gespräch

Nach der Trennung von Eugen Polanski beginnt bei Borussia Mönchengladbach die Suche nach einem neuen Trainer. Die ‚Bild‘ nennt Christian Eichner als einen Kandidaten. Der 43-Jährige stand bis zum Ende der vergangenen Saison beim Karlsruher SC an der Seitenlinie. Insgesamt betreute er den KSC, sein bislang einziger Verein als Trainer, in 228 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ist die Polanski-Trennung die richtige Entscheidung? Ja, ein neuer Impuls ist nötig Nein, er hätte die Wende geschafft Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zuvor wurden schon die ebenfalls vereinslosen Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) bei Gladbach gehandelt. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, am Samstag geht es für den Tabellenletzten gegen Mainz 05.