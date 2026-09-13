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M’gladbach: Nächster Trainer-Kandidat im Gespräch

von David Hamza - Quelle: Bild
Christian Eichner steht beim Karlsruher SC unter Druck @Maxppp

Nach der Trennung von Eugen Polanski beginnt bei Borussia Mönchengladbach die Suche nach einem neuen Trainer. Die ‚Bild‘ nennt Christian Eichner als einen Kandidaten. Der 43-Jährige stand bis zum Ende der vergangenen Saison beim Karlsruher SC an der Seitenlinie. Insgesamt betreute er den KSC, sein bislang einziger Verein als Trainer, in 228 Pflichtspielen.

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Ist die Polanski-Trennung die richtige Entscheidung?
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Zuvor wurden schon die ebenfalls vereinslosen Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) bei Gladbach gehandelt. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, am Samstag geht es für den Tabellenletzten gegen Mainz 05.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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