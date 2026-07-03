Real: Weltmeister kassiert offizielle Absage

Real Madrid hat erneut eine offizielle Stellungnahme zu Transfergerüchten veröffentlicht. Angesichts eines angeblichen Interesses an Enzo Fernández vom FC Chelsea vermelden die Königlichen: „Der Verein möchte klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen.“ Anschließend wird dem argentinischen Nationalspieler sowie dem Premier League-Klub noch größter Respekt ausgesprochen.

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Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

„Gerade wegen des Respekts, den ein Verein wie der FC Chelsea verdient, und wegen der Grundsätze institutioneller Loyalität, die seit jeher das Handeln von Real Madrid leiten, hält es der Verein für notwendig, unbegründete und realitätsferne Spekulationen kategorisch zurückzuweisen“, heißt es weiter. Alle Berichte über den Transferwunsch der Blancos werden in das Reich der Fabeln verwiesen: „Real Madrid bedauert, dass trotz der eindeutigen Faktenlage und des Ausbleibens jeglicher Maßnahmen seitens des Vereins weiterhin Informationen verbreitet werden, die nicht der Realität entsprechen und lediglich zur Verwirrung der Fans beitragen.“