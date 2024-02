Eintracht-Coup: Ekitike zum Schnäppchenpreis?

Eintracht Frankfurt muss für den Transfer von Hugo Ekitike wohl doch nicht so tief in die Tasche greifen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass für den 21-jährigen Mittelstürmer eine Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro fällig wird. Darüber hinaus belaufe sich die Kaufoption auf 16 Millionen.

Das Gesamtpaket würde sich demnach bei unter 20 Millionen einpendeln, das wären zehn weniger als ursprünglich angenommen. Lange Zeit hatten sich die Verhandlungen mit Paris St. Germain hingezogen, am Deadline Day konnte die Eintracht den Deal dann perfekt machen.