Der Belgier Zeno Debast wird offenbar auch das WM-Viertelfinale gegen Spanien am heutigen Freitag (21 Uhr) verpassen. Wie der königlich-belgische Verband offiziell mitteilt, ist der 22-Jährige nicht einsatzfähig, da sich Nationalmannschaft und sein Verein Sporting Lissabon bezüglich dessen Fitnesszustands uneinig sind. Debast war noch während der WM-Qualifikation Stammspieler, verletzte sich jedoch kurz vor dem Turnier am Bein. Dennoch wurde der Innenverteidiger in den Kader aufgenommen und sollte perspektivisch während der Endrunde wieder fit und einsatzfähig sein.

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Sporting beharrt noch immer darauf, dass Debast nicht spielfähig ist. Die Belgier sehen das anders, ließen verlauten: „Diese Einschätzung unterscheidet sich von der unseres medizinischen Stabs.“ Laut ‚The Athletic‘ stehen Verein und Verband täglich in Kontakt und vor dem Spiel „sei in Los Angeles ein Treffen der Parteien geplant, um die Fitness des Innenverteidigers zu überprüfen und seine Situation zu beurteilen“.