Bericht: Krösche ein Kandidat bei Klopp

Eintracht Frankfurt hat mit der Verpflichtung von Markus Krösche ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur, dass man RB Leipzig vor die monatelange Suche nach einem neuen Sportdirektor gestellt hat, auch die positive sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre konnte man damit manifestieren und fortsetzen.

Große Namen fanden seither den Weg zur Eintracht. Randal Kolo Muani wurde im zurückliegenden Sommer von einigen internationalen Topklubs umgarnt, darunter der AC Mailand. Am Ende landete der dynamische Franzose bei den Hessen. Auch den Transfer von Weltmeister Mario Götze hat Krösche höchstpersönlich eingefädelt, als sich die beiden in einem Hotel auf Mallorca trafen.

Nachwuchs als Faktor?

Das Potenzial des noch jungen Sportvorstands bleibt auch andernorts nicht unentdeckt. ‚The Athletic‘ zufolge weckt Krösche Begehrlichkeiten beim FC Liverpool. An der Merseyside muss man den Abgang von Sportdirektor Ian Ward auffangen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Frankfurter.

Krösche hat bei der Eintracht die Jugendarbeit intensiviert. Im Nachwuchsleistungszentrum der SGE setzte er mit Alexander Richter (vorher VfL Bochum) einen neuen Leiter ein, einige Talente wurden zudem mit Profiverträgen ausgestattet. Zudem hat der Ex-Leipziger die in Frankfurt lange vermisste zweite Mannschaft wieder in Betrieb genommen. Den Liverpoolern, bei denen die eigene Jugend bekanntlich eine große Rolle spielt, dürfte diese Schwerpunktsetzung gut gefallen.

Lockruf England – Reds-Umbruch als Faktor?

Monaco-Manager Paul Mitchell soll ebenfalls unter den Kandidaten auf die Ward-Nachfolge sein. Vor 2024, so heißt es, sei Mitchell aber nicht zu haben. Krösche steht bei der Eintracht noch bis 2025 in Lohn und Brot. Ob er der Bankenmetropole schon vorher den Rücken kehrt oder gar noch länger am Mainufer bleibt, ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Ein Interesse aus der Premier League wird den ambitionierten Ex-Profi aber sicher nicht kalt lassen.

Zumal er an der Anfield Road am ausgerufenen Neustart mitfeilen könnte. Eine reizvolle Aufgabe wäre die Stelle also allemal.