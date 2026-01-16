Zwei Angebote: Basel-Toptalent Ajdin vor Absprung

Dem FC Basel geht am Ende der Saison wohl ein Toptalent aus der eigenen Jugend von der Fahne. Nach FT-Informationen buhlen zahlreiche Vereine aus ganz Europa um Gjan Ajdin (19). Angebote von der US Lecce und Heracles Almelo liegen dem schwedischen U19-Nationalspieler bereits vor, entschieden hat sich der Youngster aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Basel scheint der Weg zu den Profis für den 1,87-Meter-Sechser auch wegen der unklaren Vertragslage in der laufenden Saison verbaut. Für die U19, die zweite Mannschaft der Basler in Liga drei und in der UEFA Youth League kam Ajdin aber regelmäßig zum Einsatz.