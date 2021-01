„Aura, Persönlichkeit, Qualität“: Gross umgarnt Huntelaar

„Schalke hat bei mir angefragt und ich habe versprochen, es mir zu überlegen. Es ist eine schwierige Entscheidung für mich. Schalke ist in Not. Und Schalke braucht mich vielleicht etwas mehr – es ist eine Bauchentscheidung.“ Gestern Abend bestätigte Klaas-Jan Huntelaar die Gerüchte um eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Christian Gross legte heute auf der Pressekonferenz nach: „Wenn einer für Schalke gespielt hat, ist er infiziert von Schalke. Er würde, so wie ich das spüre, sich sehr gern dieser Herausforderung stellen. Das verdient größten Respekt. Noch ist es nicht fix. Gegenseitiges Interesse ist da.“ Er wäre glücklich, „wenn ein Spieler mit dieser Erfahrung, Aura, Persönlichkeit und Qualitäten sich nochmal bei uns reinhängen würde.“ Dennoch gibt der neue Schalke-Coach zu bedenken: „Wie gut und fit er ist, lass ich mal noch offen.“

Gross sieht Vorteil für Hoppe

Einen Nachteil für Shootingstar Matthew Hoppe (19), der gegen Hoffenheim einen Hattrick erzielte, sieht Gross nicht: „Ich würde es toll finden, wenn er diese große Herausforderung nochmal annehmen würde. Er (Huntelaar, Anm. d. Red) kann auch Matthew Hoppe eine Hilfestellung leisten, Matthew könnte von ihm lernen. Er würde uns wahnsinnig gut tun.“

Der 37-jährige Huntelaar würde aber nicht alle Wünsche des Trainers erfüllen: „Rechts hinten hat Timo Becker ein gutes Spiel gemacht. Noch nicht so voluminös, wie ich mir das wünsche und er das kann. Die Überlegung ist: Was ist, wenn ihm was passiert? Wir machen uns weiter Gedanken rechts hinten. Wir haben noch zu wenig Power auf den Seiten.“

Kapitänsfrage bleibt offen

Die Kapitänsfrage ließ Gross derweil offen. „Die Kapitänssache klärt sich, wenn alle an Bord sind. Sead hat das gut gemacht“, so der Trainer. Offiziell führt Omar Mascarell (27) noch das Team als Kapitän an. In dessen verletzungsbedingter Abwesenheit übernahm Neuzugang Sead Kolasinac (27) die Rolle gegen die TSG Hoffenheim (4:0).