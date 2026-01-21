Dzeko vor schnellem Schalke-Debüt?

Tütet der FC Schalke 04 den Transfer-Coup mit Edin Dzeko in Kürze ein, könnte der Stürmerstar schon zeitnah seinen Einstand im königsblauen Trikot feiern. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der 39-Jährige bestenfalls schon am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainieren. In diesem Fall sei ein Debüt vor heimischem Publikum gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13:30 Uhr) möglich.

Dzeko soll und will den AC Florenz verlassen, den Schalkern hat der bosnische Rekordnationalspieler (146 Länderspiele) seine mündliche Zusage gegeben. Die Klubs befinden sich in Verhandlungen über das Transfermodell, im Anschluss kann der Torjäger den Medizincheck absolvieren. Der ‚Bild‘ zufolge soll Dzeko bei S04 die Trikotnummer zehn erhalten.