Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Dzeko vor schnellem Schalke-Debüt?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Edin Dzeko für Florenz im Einsatz @Maxppp
Schalke 04 Kaiserslautern

Tütet der FC Schalke 04 den Transfer-Coup mit Edin Dzeko in Kürze ein, könnte der Stürmerstar schon zeitnah seinen Einstand im königsblauen Trikot feiern. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der 39-Jährige bestenfalls schon am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainieren. In diesem Fall sei ein Debüt vor heimischem Publikum gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13:30 Uhr) möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko soll und will den AC Florenz verlassen, den Schalkern hat der bosnische Rekordnationalspieler (146 Länderspiele) seine mündliche Zusage gegeben. Die Klubs befinden sich in Verhandlungen über das Transfermodell, im Anschluss kann der Torjäger den Medizincheck absolvieren. Der ‚Bild‘ zufolge soll Dzeko bei S04 die Trikotnummer zehn erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Schalke 04
Florenz
Edin Džeko

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Florenz Logo AC Florenz
Edin Džeko Edin Džeko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert