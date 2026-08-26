Atlético Madrid will den wechselwilligen Julián Alvarez (26) noch immer nicht an den FC Barcelona abgeben, sucht aber aufgrund der angespannten Personallage im Angriff weiter nach Alternativen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Rojiblancos wegen Jonathan David (26) Kontakt zu Juventus Turin aufgenommen und sich über mögliche Rahmenbedingungen eines Transfers erkundigt. Ein offizielles Angebot liegt derzeit noch nicht vor.

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Juventus sei nicht abgeneigt, den Kanadier nach nur einer Saison wieder ziehen zu lassen, falls ein akzeptables Angebot eingehen sollte. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Atlético-Sportdirektor Mateu Almany in London mit Vertretern des FC Chelsea getroffen, um über eine Leihe von Nicolas Jackson (25) zu sprechen. Dessen Weg führt jedoch aller Voraussicht nach zu Aton Villa, weshalb Madrid sich nun David zuwendet. Aber auch Crystal Palace und der Paris FC sind dem Vernehmen nach an dem 82-fachen kanadischen Nationalspieler dran.