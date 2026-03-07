Wirtz ist zurück

Der FC Liverpool hat Florian Wirtz zurück. Der 22-Jährige wurde beim gestrigen 3:1-Sieg im FA Cup gegen die Wolverhampton Wanderers in der 69. Spielminute eingewechselt. Zuvor hatte Wirtz zwei Wochen mit Rückenproblemen gefehlt.

Zwar konnte Wirtz dem Spiel nicht mehr wirklich seinen Stempel aufdrücken, das war aber auch nicht nötig, es stand bereits 3:0. Durch den Sieg gelang den Reds die Revanche. In der Vorwoche hatte sich Liverpool beim Schlusslicht der Premier League mit 1:2 blamiert.