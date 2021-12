Wegen Haaland: Raiola trifft Barça-Präsident

Ende vergangener Woche ließ Mino Raiola aufhorchen. Im Interview mit ‚Sport1‘ sprach der Star-Berater über die Zukunft seines heißesten Eisens, Erling Haaland von Borussia Dortmund. „Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann“, gab Raiola Auskunft.

Zwar hat er den Kreis der potenziellen neuen Klubs für Haaland mittlerweile um „Atlético, Chelsea, Liverpool“ erweitert – aber einer der zuerst genannten durfte nun Gespräche mit Raiola führen. Und zwar ausgerechnet der klamme FC Barcelona.

Haaland Transferziel Nummer eins

Der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einem Treffen zwischen Raiola und Klubpräsident Joan Laporta am gestrigen Montag in Turin. Beide waren anlässlich der Verleihung des Golden Boy-Awards an Barça-Juwel Pedri vor Ort. Vorjahressieger ist übrigens Haaland.

Laut dem spanischen Journalisten Gerard Romero bat Laporta sein Gegenüber, die Forderung für eine Vermittlung von Haaland zu senken. Gleichzeitig machte der Barça-Boss klar, dass der 21-jährige Torjäger das vorrangige Transferziel für den Sommer sei und die zentrale Figur beim Neuaufbau unter Trainer Xavi werden soll.

Barça hoch verschuldet

Die Frage, wie Barça, das mehr als eine Milliarde Euro Schulden plagen, Haaland finanzieren will, steht natürlich im Raum. Laporta stellte wohl neue Sponsorendeals in Aussicht, die die Katalanen wieder handlungsfähig machen sollen. Ob das für Haaland reicht, ist unklar.

Der Norweger darf den BVB im Sommer per Klausel verlassen, über die fällige Summe kursieren unterschiedliche Angaben. Mindestens 75 Millionen Euro würden wohl fällig werden – plus ein riesiges Gehalt und Provision für Raiola. Im Übrigen macht sich Dortmund auch noch Hoffnung, Haaland ein weiteres Jahr halten zu können.