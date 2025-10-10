HSV kämpft um begehrtes Nachwuchsjuwel

Der Hamburger SV will Nachwuchstalent Finn Barkowsky in den eigenen Reihen halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet man sich in konkreten Gesprächen mit dem 17-Jährigen, eine Einigung steht allerdings noch aus. Barkowskys Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, ab dem 1. Januar dürfte er bei anderen Vereinen unterschreiben.

Grundsätzlich würde das Eigengewächs, das schon bei den Profis mittrainiert hat, gerne beim HSV bleiben, sofern die Perspektive stimmt. Doch andere Klubs, die ihm in ihren Zweitvertretungen Aussicht auf Einsätze in der dritten respektive vierten Liga bieten, haben schon angefragt. Der Bundesliga-Aufsteiger muss sich also sputen, will man das aufstrebende Talent nicht ablösefrei an die Konkurrenz verlieren.