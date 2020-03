Bundesliga-Interesse an Álex Moreno

Álex Moreno weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Wie ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, zeigt ein namentlich nicht genannter Bundesligist Interesse an dem 26-jährigen Linksverteidiger. Daneben sei außerdem ein Klub aus der englischen Premier League auf Moreno aufmerksam geworden.

Der Spanier war im vergangenen Sommer für siebeneinhalb Millionen Euro von Rayo Vallecano zu Betis Sevilla gewechselt und wurde dort auf Anhieb Stammspieler. Der Vertrag des technisch talentierten Verteidigers läuft bis 2024. Bei ‚Estadio Deportivo‘ ist von einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro die Rede. Damit fällt ein Wechsel in die Bundesliga wohl eher in die Kategorie Wunschdenken.