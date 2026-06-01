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Bundesliga

Seimen-Ersatz gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
RTH grinst @Maxppp

Folgt Ron-Thorben Hoffmann (27) von Eintracht Braunschweig beim SC Paderborn auf Dennis Seimen (20), der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurückkehren wird? Gegenüber dem ‚kicker‘ verrät Geschäftsführer Sport Sebastian Lange: „Er ist ein sehr guter Torhüter. Es gibt auf der Position zwei bis drei Kandidaten in der engen Auswahl.“

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Zuletzt war bereits durchgesickert, dass sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Hoffmann beschäftigt. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison verpasste der Schlussmann lediglich zwei Partien verletzungsbedingt. Da er in Braunschweig noch bis 2027 unter Vertrag steht, wäre eine Ablöse fällig, um Hoffmann an Bord zu holen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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