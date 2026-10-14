Wegen Kofane: Rolfes mit Beschwerde

Simon Rolfes hat das Vorgehen des kamerunischen Fußballverbands rund um die Verletzung von Christian Kofane überhaupt nicht gefallen. Der Sportchef von Bayer Leverkusen nahm laut ‚Bild‘ daher den Hörer in die Hand und beschwerte sich direkt bei Verbandspräsident Samuel Eto’o. Gegenüber der Boulevardzeitung bezog Rolfes Stellung: „Ich habe mit Samuel gesprochen, es war ein gutes Gespräch. Er kann unseren Ärger verstehen – sie haben nicht gedacht, dass die Verletzung länger dauert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Spiel gegen die Komoren (3:1) am 24. September hatte sich der Werkself-Torjäger am Oberschenkel verletzt und musste zur Halbzeit raus. Anschließend musste Kofane allerdings bei der Nationalmannschaft bleiben und reiste erst nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste (1:0) am 3. Oktober zurück nach Deutschland. Dadurch ging wertvolle Zeit für die Reha verloren, die den Ausfall hätte verkürzen können.