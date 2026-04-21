Unerwartete Slot-Entscheidung

Berichtete die ‚Sport Bild‘ Ende März noch, die Entlassung von Arne Slot am Saisonende sei quasi beschlossene Sache, heißt es in England nun, der Liverpool-Trainer soll im Amt bleiben. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ wird Slot nach aktuellem Stand der Dinge auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Reds stehen.

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Hintergrund sei, dass Liverpool nach zwei Ligasiegen in Folge wieder gut positioniert ist im Rennen um die Champions League-Plätze, der Vorsprung auf den sechstplatzierten FC Chelsea beträgt derzeit sieben Punkte. Sollte der LFC die Qualifikation für die Königsklasse doch noch verspielen, werden die Karten aber wohl neu gemischt. Als potenzieller Nachfolger stünde Xabi Alonso bereit. Der Ex-Liverpool-Profi hat für den Fall der Fälle angeblich schon seine grundsätzliche Zusage gegeben.