M’gladbach: Punkte-Ultimatum für Polanski

Borussia Mönchengladbach hat intern an Eugen Polanski offenbar eine klare Erwartungshaltung formuliert. Der ‚Bild‘ zufolge muss der Interimstrainer aus den kommenden beiden Bundesliga-Spielen beim FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) und im Derby gegen den 1. FC Köln (8. November, 18:30 Uhr) mindestens vier Punkte holen, um seinen Job zu behalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst steht für die Borussia heute Abend (20:45 Uhr) die DFB-Pokal-Zweitrundenpartie gegen den Karlsruher SC an. Für Polanski wird das der sechste Auftritt an der Seitenlinie der Borussia-Profis – bislang wartet der 39-Jährige noch auf einen Sieg.

Zuletzt war bereits durchgesickert, dass der neue Sportchef Rouven Schröder die Lage in der Länderspielpause (ab dem 10. November) neu bewerten will. Zum KSC-Spiel sagt er nun laut ‚Bild‘: „Da müssen wir gewinnen, keine Frage.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag hatte Schröder Polanski noch den Rücken gestärkt, sagte am Samstag bei ‚Sky‘: „Er ist absoluter Profi. Wir haben kein Zeitfenster, Eugen hat unser Vertrauen.“ Anschließend verkaufte sich Gladbach beim 0:3 gegen den FC Bayern teuer. Schröder beteuerte auch danach: „Es gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern. Von daher vollstes Vertrauen.“ Zumindest noch knapp zwei Wochen lang.