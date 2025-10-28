M’gladbach: Punkte-Ultimatum für Polanski
Fünfmal stand Eugen Polanski nun bereits als Trainer an der Seitenlinie der Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Die magere Ausbeute von zwei Punkten soll er schnell verdreifachen.
Borussia Mönchengladbach hat intern an Eugen Polanski offenbar eine klare Erwartungshaltung formuliert. Der ‚Bild‘ zufolge muss der Interimstrainer aus den kommenden beiden Bundesliga-Spielen beim FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) und im Derby gegen den 1. FC Köln (8. November, 18:30 Uhr) mindestens vier Punkte holen, um seinen Job zu behalten.
Zunächst steht für die Borussia heute Abend (20:45 Uhr) die DFB-Pokal-Zweitrundenpartie gegen den Karlsruher SC an. Für Polanski wird das der sechste Auftritt an der Seitenlinie der Borussia-Profis – bislang wartet der 39-Jährige noch auf einen Sieg.
Zuletzt war bereits durchgesickert, dass der neue Sportchef Rouven Schröder die Lage in der Länderspielpause (ab dem 10. November) neu bewerten will. Zum KSC-Spiel sagt er nun laut ‚Bild‘: „Da müssen wir gewinnen, keine Frage.“
Am Samstag hatte Schröder Polanski noch den Rücken gestärkt, sagte am Samstag bei ‚Sky‘: „Er ist absoluter Profi. Wir haben kein Zeitfenster, Eugen hat unser Vertrauen.“ Anschließend verkaufte sich Gladbach beim 0:3 gegen den FC Bayern teuer. Schröder beteuerte auch danach: „Es gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern. Von daher vollstes Vertrauen.“ Zumindest noch knapp zwei Wochen lang.
