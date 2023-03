Medien: Messi forciert Barça-Rückkehr

Ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Paris St. Germain lehnte Lionel Messi (35) zuletzt ab. Die zögerliche Haltung des siebenfachen Weltfußballers wird weltweit registriert: In den USA macht man sich ebenso Hoffnungen auf den Zuschlag wie in Saudi-Arabien.

Und auch ein Comeback beim FC Barcelona ist noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil: ‚Catalunya Ràdio‘ vermeldet nun, dass Messi seinen Vater und Berater Jorge gebeten hat, sich erneut mit Vereinspräsident Joan Laporta zu treffen, um eine Rückkehr ins Camp Nou auszuloten.

Mit seinem ehemaligen Mitspieler und jetzigem Trainer Xavi steht Messi in regelmäßigem Austausch. Barça-Trainerstab und -Kabine sollen den Plänen offen gegenüberstehen. Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit dürfte es für die Katalanen vor allem eine Frage des Geldes werden.

