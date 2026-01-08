Immer für ein Tor gut: Frankfurt landet einen Volltreffer

Bereits im vergangenen Januar hatte es Eintracht Frankfurt auf Arnaud Kalimuendo (23) abgesehen. Ein Jahr später ist es den Hessen gelungen, den französischen Angreifer samt 27-Millionen-Kaufoption von Nottingham Forest auszuleihen. Ein Blick in sein Profil reicht, um nachzuvollziehen, warum die SGE ihn nie aus den Augen verloren hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kalimuendo wurde bei Paris St. Germain ausgebildet, ehe er sich im französischen Fußball beim FC Lens und Stade Rennes etablierte. In der Ligue 1 sammelte er insgesamt 71 Scorerpunkte (53 Tore, 18 Vorlagen) in 156 Einsätzen und empfahl sich damit im vergangenen Sommer für den Wechsel auf die Insel.

Der Schritt in die Premier League erwies sich für den 30-Millionen-Zugang zwar nicht als der richtige, für die Eintracht dürfte Kalimuendo trotzdem ein Volltreffer sein. „Er ist ein Stürmer von der alten Schule“, stellt Aurélien Léger-Moëc von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato fest, „er hat ein gutes Spielverständnis und ist ein sehr solider Neuner.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neue Stürmer-Achse bei der SGE

Kalimuendo ist schnell, abschlussstark und kann die Bälle im Zentrum trotz seiner 1,75 Meter Körpergröße gut festmachen. Er weist zwar marginale Defizite im Kopfball- und Kombinationsspiel auf, bewegt sich aber dafür in den wichtigen Räumen und schafft so Platz für seine Teamkollegen. Zudem arbeitet er gut gegen den Ball, in einem Doppelsturm funktioniert er am besten. „Er könnte in der Bundesliga erfolgreich sein“, vermutet Léger-Moëc weiter.

Aller Voraussicht nach wird Kalimuendo bereits am morgigen Freitag gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) sein Debüt in der Bundesliga feiern. Schließlich fehlen Jonathan Burkardt (25) und Michy Batshuayi (32) verletzungsbedingt. Darüber hinaus wurde Elye Wahi (23/OGC Nizza) im Winter abgegeben. Die Neuen, darunter auch Younes Ebnoutalib (22), müssen es also auf Anhieb richten. Gut, dass Kalimuendo „immer für ein Tor gut ist“, so Léger-Moëc.