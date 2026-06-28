HSV vor ungewöhnlichem Katterbach-Deal

Der bevorstehende Wechsel von Noah Katterbach vom Hamburger SV zu Eintracht Braunschweig ist längst bekannt, die beiden Klubs einigten sich jedoch auf ein ungewöhnliches Transfermodell. Das berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Der 25-Jährige wird demzufolge seinen Vertrag beim HSV um eine weitere Saison bis 2028 verlängern und im Anschluss mit Kaufoption an die Niedersachsen verliehen.

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Dabei übernehmen die Hamburger weiter einen kleinen Teil des Gehalts des Linksverteidigers, der bei den Niedersachsen dann nur noch etwa die Hälfte seiner bisherigen Millionengage erhält. Der Medizincheck wurde laut Bericht bereits am vergangenen Mittwoch erfolgreich absolviert, die nötigen Verträge sollen Ende der kommenden Woche unterschrieben werden, wenn Katterbach aus seinem Sommerurlaub zurückgekehrt ist.