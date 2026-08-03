Konkret: Völlig neuer Interessent für Atubolu

Eigentlich will Noah Atubolu (24) in diesem Sommer den großen Schritt zu einem Topverein aus der Premier League machen. Doch die richtige Tür ging bislang nicht auf. Den Aufsteigern Hull City oder Coventry City sagte der ehemalige DFB-Junior schon ab. Weitere Spuren führen zum AFC Bournemouth oder Aston Villa.

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Klar ist: Atubolu wäre am liebsten schon längst bei seinem neuen Klub. Eventuell muss er seinen Traum von der Premier League verschieben. Mit Juventus Turin hat ihn laut ‚Sky‘ kein Geringerer als der italienische Rekordmeister auf der Torwart-Shortlist.

Komplett neu im Rennen ist derweil Olympique Marseille. Dem Bezahlsender zufolge haben die Franzosen „konkretes Interesse“ an Atubolu. Dieser prüft weiterhin seine Optionen. Freiburg, das bereits Mio Backhaus (22) als Nachfolger verpflichtet hat, spekuliert auf 20 Millionen Euro Ablöse.