MLS-Wechsel: Werner in Wartestellung

Timo Werner ist offen für einen Winter-Wechsel zu den New York Red Bulls, muss sich bei der Entscheidung aber noch etwas in Geduld üben. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ wartet der Angreifer, ob der neue Sportdirektor Julian de Guzmán und der noch nicht feststehende neue Coach des MLS-Klubs mit ihm planen. Das Franchise hatte sich vor rund einer Woche von Trainer Sandro Schwarz getrennt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner signalisiert weiterhin Interesse, RB Leipzig ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen und in der MLS einen Neustart zu wagen. Die Sachsen würden den 29-Jährigen gerne von der Gehaltsliste streichen und fordern für einen Verkauf im Winter lediglich eine sechsstellige Ablösesumme.