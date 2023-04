Hertha-Investor will Everton kaufen

Hertha BSC-Investor 777 Partners will künftig auch in England mitmischen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befasst sich die US-Gesellschaft mit der Akquise des FC Everton. Allerdings will die in Miami ansässige Gruppe zunächst die Entwicklung der Toffees abwarten. Denn noch ist nicht klar, in welcher Liga der Klub künftig vertreten sein wird. Aktuell ist Everton als Tabellen-17. akut abstiegsgefährdet.

Darüber hinaus könnten Sanktionen wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay des englischen Fußballverbands den Gang in Liga zwei besiegeln. Das Verfahren gegen die Toffees läuft derzeit noch. Neben 777 Partners, das unter anderem auch Anteile am FC Genua sowie an Standard Lüttich hält, zeigt noch eine weitere US-Investmentfirma Interesse an Everton. Der Liverpooler Klub ist seit 2016 im Besitz von Geschäftsmann Farhad Moshiri. Dieser steht jedoch nach dem sportlichen Niedergang in den vergangenen Jahren im Zentrum von massiven Protesten der Fans.

