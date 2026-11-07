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Blitz-Wechsel: Chatzialexiou verabschiedet sich

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Manager Joti Chatzialexiou @Maxppp

Joti Chatzialexiou wird aller Voraussicht nach schon in Kürze bei Eintracht Frankfurt aufschlagen. Das kündigte Peter Meier, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Nürnberg, am Rande der Partie gegen den SV Darmstadt 98 im Interview mit ‚Sky‘ an: „Die Gespräche laufen. Aber Joti ist für Dieter (Frey, FCN-Sportvorstand, Anm. d. Red.) natürlich in Griffweite, wenn Fragen zu klären sind. Da gibt es schon eine geordnete Übergabe.“

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Laut Meier habe sich Chatzialexiou, der bei der Eintracht auf Markus Krösche folgt, intern schon verabschiedet. „Wir werden das Thema zügig bearbeiten“, ließ der FCN-Boss durchblicken. Ursprünglich war der Wechsel für Anfang Februar angedacht, nun scheint es sich aber nur noch um Tage respektive wenige Wochen zu handeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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