Newcastle kennt Preis für Aké

Newcastle United kennt den Preis für Nathan Aké (27) von Manchester City. Wie die britische ‚Sun‘ berichtet, müssten die Magpies umgerechnet etwas mehr als 58 Millionen in die Hand nehmen, um den Innenverteidiger vom englischen Meister loszueisen. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass Aké bei City hinter Rúben Dias, Aymeric Laporte und John Stones als Nummer vier in der Rangordnung der zentralen Abwehrspieler steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Newcastles Trainer Eddie Howe schätzt den Niederländer aus gemeinsamen Zeiten beim AFC Bournemouth, will seinen ehemaligen Weggefährten in den Norden Englands lotsen. Aké ist auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der ihm regelmäßige Spielzeit garantiert. Newcastle will seinen höhergesteckten Zielen mit etablierten Spielern näherkommen. Ein möglicher Deal könnte sich folglich für beide Seiten bezahlt machen. Angesichts der ambitionierten Transferpläne in Newcastle wird man wohl geschickt verhandeln müssen, um das Transferkonto nicht mit einem einzigen Spieler zu sehr zu beanspruchen.