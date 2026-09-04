Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Verspäteter Transfer in der Premier League

von Daniel del Federico
1 min.
Yann Gboho @Maxppp

Coventry City kann drei Tage nach Transferschluss noch einen Neuzugang präsentieren. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Yann Gboho (25) vom FC Toulouse zum Premier League-Aufsteiger. Zur genauen Vertragslaufzeit machen die Skyblues keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Vereinbarung wurde dem Klub zufolge bereits vor Ablauf der Transferfrist getroffen, verzögerte sich jedoch, da die FIFA die eingereichten Dokumente vorab prüfen musste. Der Weltverband hat den Deal mittlerweile durchgewunken. Coventry darf sich nun auf einen neuen linken Flügelstürmer freuen, der in der vergangenen Saison in der Ligue 1 acht Tore und drei Vorlagen beisteuerte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Coventry
Toulouse
Yann Gboho

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Coventry Logo Coventry City
Toulouse Logo FC Toulouse
Yann Gboho Yann Gboho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert