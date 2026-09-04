Verspäteter Transfer in der Premier League

Coventry City kann drei Tage nach Transferschluss noch einen Neuzugang präsentieren. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Yann Gboho (25) vom FC Toulouse zum Premier League-Aufsteiger. Zur genauen Vertragslaufzeit machen die Skyblues keine Angaben.

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Welcome to the City, Yann. 🩵



We have completed the signing of Yann Gboho on a permanent contract from Ligue 1 side Toulouse. pic.twitter.com/p6AvlN7rNC — Coventry City (@CoventryCityFC) September 4, 2026

Die Vereinbarung wurde dem Klub zufolge bereits vor Ablauf der Transferfrist getroffen, verzögerte sich jedoch, da die FIFA die eingereichten Dokumente vorab prüfen musste. Der Weltverband hat den Deal mittlerweile durchgewunken. Coventry darf sich nun auf einen neuen linken Flügelstürmer freuen, der in der vergangenen Saison in der Ligue 1 acht Tore und drei Vorlagen beisteuerte.