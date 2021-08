Barça: Koeman will Puig verkaufen

Riqui Puiq könnte den FC Barcelona noch in den letzten Stunden der laufenden Transferperiode verlassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, will Ronald Koeman den jungen Mittelfeldspieler gerne abgeben. Puig ist beim Niederländer bereits vor einiger Zeit in Ungnade gefallen. Der Grund dafür soll sein, dass Koeman die Einstellung des 22-Jährigen als nicht professionell genug einstuft.

Bei der gestrigen Begegnung mit dem FC Getafe (2:1) musste Puig über die gesamte Spielzeit mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Koeman gab dem 17-jährigen Gavi den Vorzug, der sein Debüt für die Blaugrana feierte und eine Viertelstunde vor Schluss für Sergi Roberto eingewechselt wurde. In der laufenden Saison spielte Puig noch keine Minute.