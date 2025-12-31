Werder Favorit bei spannender Sturm-Option

In der Eredivisie zeichnet sich ein nachhaltiger Machtwechsel ab. Nach den zwei Titelgewinnen in den Vorjahren ist die PSV Eindhoven auch in dieser Saison klar auf Meisterkurs, mit elf Punkten Vorsprung haben sich die Nordbrabanter in die Winterpause verabschiedet. Ein PSV-Profi, der eher unter dem Radar fliegt, hat es offenbar dem SV Werder angetan.

Wie das bosnische Onlineportal ‚klix.ba‘ berichtet, beschäftigen sich die Norddeutschen mit Esmir Bajraktarevic. Als weitere Interessenten werden die Go Ahead Eagles sowie der AFC Bournemouth genannt. Der Premier League-Klub sucht einen Nachfolger für Antoine Semenyo (25). Mit den 75 Millionen Euro, die aller Voraussicht nach Manchester City überweisen wird, werden sich die Cherries aber wohl in höheren Regalen umschauen.

Gut für Werder, wähnt die Online-Zeitung den Bundesligisten dadurch doch klar in der Favoritenrolle. Bajraktarevic schafft es in Eindhoven nicht über die Rolle des Edeljokers hinaus. Zwar kam der gebürtige US-Amerikaner in der Hinrunde auf 19 Einsätze, stand aber nur 629 Minuten auf dem Platz. Zwei Tore und ebenso viele Vorlagen stehen zu Buche.

Der zwölffache Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina hatte vor einem Jahr seinen MLS-Ausbildungsklub New England Revolution verlassen und sich dem Philips-Werksklub angeschlossen. Dort steht der 20-jährige Flügelspieler noch bis 2029 unter Vertrag.