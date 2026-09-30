Trotz Sieg: Seitenhieb für Tuchel

Auch nach dem 2:0-Erfolg in der Nations League gegen Tschechien am gestrigen Dienstagabend reißt die Kritik an Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nicht ab. Ausgerechnet ein aktiver Spieler leistete sich im Nachgang der Partie vor den Reportern einen vielsagenden Versprecher, der der Debatte um den deutschen Coach mehr Nahrung gibt. „Ich mache diesen Lauf immer wieder, und nur eine bestimmte Anzahl von Spielern hat diese Fähigkeit, diese Technik und diesen Mut, bereit zu sein, bei diesem Pass einen Fehler zu riskieren. Deshalb ist er so gut, und aus diesem Grund wollte ich unbedingt mit ihm spielen“, erklärte Torschütze Anthony Gordon (25/FC Barcelona) über Teamkollege und Vorbereiter Trent Alexander-Arnold (27/Real Madrid).

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf die Tatsache, dass dieser bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft von Tuchel für den Kader der Three Lions nicht berücksichtigt wurde, erwiderte Gordon offenbar unbedacht: „Er hat seine eigene Geschichte mit England hinter sich. Er hätte wahrscheinlich mehr spielen sollen.“ Gedankenschnell korrigierte der Flügelspieler sich schnell: „Entschuldigung: Er hätte wohl gerne mehr gespielt, als er es getan hat.“