Mainz tütet wichtige Verlängerung ein

Dem FSV Mainz 05 ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen. Der ursprünglich am Saisonende auslaufende Kontrakt von Jae-sung Lee (33) wurde vorzeitig ausgedehnt. Zur Laufzeit machen die Rheinhessen keine Angabe.

Sportdirektor Niko Bungert freut sich: „Jae-sung Lee bestreitet bereits seine fünfte Saison als 05er und spielte durchgängig eine tragende Rolle für unsere Mannschaft. Auf und neben dem Platz ist er stets ein Vorbild, das mit seiner Professionalität und seinem Einsatz vorangeht. Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und sind überzeugt, dass er uns weiterhin sportlich wie menschlich bereichern wird.“