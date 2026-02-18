Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

United frustriert über Rashford-Preis

von Remo Schatz - Quelle: Radio Marca | Daily Mirror
1 min.
Marcus Rashford trifft für den FC Barcelona @Maxppp

Marcus Rashford ist beim FC Barcelona heimisch geworden und kann womöglich auch dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt an die Costa Barcelona verlagern. Laut ‚Radio Marca‘ hat Barça die Verhandlungen mit Manchester United aufgenommen, um den in der vereinbarten Kaufoption festgehaltenen Preis zu drücken. Dabei stoßen die Katalanen laut ‚Daily Mirror‘ aber auf taube Ohren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach bereut United ohnehin, dass man sich bei den Verhandlungen über die Leihmodalitäten auf eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro geeinigt hat und sich gleichzeitig keine Rückkaufoption sichern konnte. Nach seiner starken Hinserie würde man das Eigengewächs mittlerweile vielmehr mit umgerechnet rund 57,5 Millionen Euro bewerten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Man United
Barcelona
Marcus Rashford

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Barcelona Logo FC Barcelona
Marcus Rashford Marcus Rashford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert