United frustriert über Rashford-Preis

Marcus Rashford ist beim FC Barcelona heimisch geworden und kann womöglich auch dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt an die Costa Barcelona verlagern. Laut ‚Radio Marca‘ hat Barça die Verhandlungen mit Manchester United aufgenommen, um den in der vereinbarten Kaufoption festgehaltenen Preis zu drücken. Dabei stoßen die Katalanen laut ‚Daily Mirror‘ aber auf taube Ohren.

Demnach bereut United ohnehin, dass man sich bei den Verhandlungen über die Leihmodalitäten auf eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro geeinigt hat und sich gleichzeitig keine Rückkaufoption sichern konnte. Nach seiner starken Hinserie würde man das Eigengewächs mittlerweile vielmehr mit umgerechnet rund 57,5 Millionen Euro bewerten.