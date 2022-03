Ibra will weiter für Schweden spielen

Zlatan Ibrahimovic denkt nicht daran, seine Karriere in der schwedischen Nationalmannschaft zu beenden. „Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann. Solange ich gesund bleibe, spielen und etwas beitragen kann. Eine andere Antwort werdet ihr nicht bekommen, nur weil wir dieses Spiel verloren haben und nicht zur Weltmeisterschaft fahren werden“, erklärte der Stürmer am gestrigen Dienstagabend nach dem Ausscheiden aus der WM-Qualifikation gegen Polen (0:2) beim schwedischen Pay-TV-Sender ‚C More‘.

Bereits vor einer Woche hatte der 40-Jährige vom AC Mailand angekündigt, dass er auch auf Vereinsebene noch kein Karriereende geplant hat: „Ich habe ein bisschen Panik vor der Aussicht, nicht mehr zu spielen. Ich werde auf jeden Fall so lange weitermachen wie ich kann, solange ich Ergebnisse erzielen kann und mich auf dem Spielfeld wohlfühle, ohne zu leiden“