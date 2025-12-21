Paratici vor Italien-Rückkehr?

Fabio Paratici könnte zeitnah in die Serie A zurückkehren. Der AC Florenz buhlt hartnäckig um den Funktionär, laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben ihm die Lilien einen Fünfjahresvertrag unterbreitet. Der 53-Jährige stehe einer Rückkehr nach Italien offen gegenüber. Eine Einigung mit Paraticis aktuellem Arbeitgeber Tottenham Hotspur steht noch aus.

Der Sportdirektor arbeitet erst seit Oktober wieder für die Nordlondoner. Zuvor war er zwei Jahre gesperrt, da er in den Bilanzskandal von Juventus Turin verwickelt war. Sein Kapitel bei den Spurs könnte nun rasch enden, in der Toskana soll er helfen, die Fiorentina aus der Krise zu holen.