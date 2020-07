Hannover holt Bayern-Talent Evina

Hannover 96 hat Franck Evina vom FC Bayern verpflichtet. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, unterschreibt der 20-jährige Außenstürmer einen Dreijahresvertrag bis 2023. Über die Ablösemodalitäten macht Hannover keine Angaben.

In der vergangenen Saison war Evina, der aus Bayerns Jugendabteilung stammt, an Drittligist KFC Uerdingen verliehen. Fünf Tore und sechs Assists steuerte der kamerunische U23-Nationalspieler in 30 Ligapartien bei.

„Franck ist ein hochtalentierter Spieler“

Sportdirektor Gerhard Zuber schwärmt: „Franck ist ein junger, sehr entwicklungsfähiger Spieler, der bei uns den nächsten Schritt seiner Karriere machen möchte. Wir erwarten uns perspektivisch einiges von ihm, werden ihm aber die Zeit geben, um sich zu entwickeln. Er bringt viel mit wie Einstellung, Schnelligkeit oder körperliche Präsenz und passt damit genau in unserer Anforderungsprofil. Franck hatte in jungen Jahren schon zwei Bundesligaeinsätze bei den Bayern und konnte dort mit Carlo Ancelotti, Pep Guardiola und Jupp Heynckes unter drei der erfolgreichsten Fußballlehrer der Welt trainieren.“

Trainer Kenan Kocak ergänzt: „Franck ist ein hochtalentierter Spieler, der uns mit seinen Qualitäten auf Dauer sicherlich verstärken wird. Franck ist auf den Offensivpositionen sehr variabel einsetzbar – insofern erhöhen sich mit seiner Verpflichtung unsere Möglichkeiten.“