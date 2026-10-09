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Bundesliga

Bayern spürt bei Olise „keinen Druck“

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Christoph Freund und Vincent Kompany @Maxppp

Michael Olises Zukunft beim FC Bayern ist in aller Munde, beim FC Bayern sorgt das aber nicht für Sorgenfalten. Das bestätigt Christoph Freund bei ‚Sky‘: „Er ist bis 2029 unter Vertrag, es gibt also keinen Druck. Er fühlt sich beim FC Bayern äußerst wohl, und wir sind immer im Austausch mit ihm. Wie gesagt, gibt es keinen Zeitdruck.“

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Dass sich der 24-jährige Franzose seit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu einem Weltklassespieler gemausert hat, stimmt den Sportdirektor selbstverständlich besonders froh: „Michael hat bei uns eine unglaubliche Entwicklung hingelegt und ist derzeit einer der besten Spieler der Welt. Wir sind äußerst glücklich, dass er für uns spielt.“ Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen zeitnah erfolgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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