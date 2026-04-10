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Werder: Agu-Deal in Arbeit

von Dominik Sandler - Quelle: Deichstube
1 min.
Felix Agu beim Aufwärmen @Maxppp

Der SV Werder Bremen würde gerne über 2027 hinaus mit Felix Agu arbeiten. Das bestätigt der 26-Jährige gegenüber der ‚DeichStube‘. Erste Gespräche für eine Vertragsverlängerung habe es bereits gegeben. „Es gab schon einen Austausch, aber noch nicht richtig konkret“, so Agu.

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Der Außenverteidiger spielt seit 2020 an der Weser und ist nach einer langwierigen Sprunggelenksverletzung seit einigen Wochen wieder wichtiger Bestandteil des Teams von Daniel Thioune. Auch Agu selbst kann sich einen Verbleib beim SVW vorstellen: „Ich fühle mich offensichtlich ziemlich wohl hier. So lange bleibt man nicht ohne Grund. Deshalb bin ich relativ entspannt, warte erstmal auf das Ende der Saison und setze mich dann nochmal mit den Verantwortlichen zusammen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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