United-Neuzugang schon wieder auf dem Sprung

von Fabian Ley - Quelle: César Luis Merlo
Diego León hat den Ball fest im Blick @Maxppp

Manchester United und Diego León gehen offenbar vorübergehend getrennte Wege. Laut dem Transferjournalisten César Luis Merlo wird der 18-jährige Linksverteidiger die Red Devils im Winter auf Leihbasis verlassen. Uniteds präferierter Abnehmer sei dabei der französische Erstligist OGC Nizza, der ebenfalls zur INEOS-Eigentümergruppe gehört.

Im vergangenen Sommer war León für vier Millionen Euro aus seiner paraguayischen Heimat von Cerro Porteño nach Manchester gewechselt. Bisher kam der Linksfuß aber nur für die U21 zum Einsatz, auf sein Debüt für die United-Profis wartet er bislang vergeblich. Auch in der näheren Zukunft sind die Aussichten auf Einsätze im Team von Rúben Amorim gering, weshalb der Youngster nun in Frankreich geparkt werden soll.

veröffentlicht am
