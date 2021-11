Gallagher in Topform: Tuchels nächster Liebling?

Als vor rund zwei Wochen die letzte Spielminute zwischen Crystal Palace und Manchester City läuft, leitet Conor Gallagher nach einer abgewehrten City-Flanke zum Gegenangriff ein. Während der ein oder andere Akteur der Skyblues eher gemächlich nach hinten trabt, um den Konter abzuwehren, findet sich am Ende des Spielzugs Gallagher im gegnerischen Strafraum wieder, um den Angriff abzuschließen – der 21-Jährige trifft zum 2:0-Endstand.

Die Szene gegen den amtierenden Meister ist stellvertretend für die aktuelle Form des laufstarken Youngsters. Vier Treffer sowie zwei Assists hat der dynamische Box-to-Box-Mittelfeldspieler nach zehn Premier League-Partien auf dem Konto, bei Crystal Palace wurde der Rechtsfuß zum zweiten Mal in Folge zum Spieler des Monats gewählt. Am heutigen Sonntag folgte für Gallagher erstmals die Nominierung für die englische Nationalmannschaft. Kurz gesagt: Es läuft beim Leih-Profi des FC Chelsea.

Tuchel stark beeindruckt

Gallagher setzt bei seiner vierten Leihstation in drei Jahren seinen Aufstieg stetig fort, das ist auch Thomas Tuchel nicht verborgen geblieben: „Es ist nicht schwer, seine Fortschritte zu verfolgen, weil er an jedem einzelnen Spieltag auffällt. Er liebt Fußball und man kann ihn um vier Uhr nachts wecken. Dann fängt er an zu rennen, zu sprinten, Bälle zu sammeln und Zweikämpfe zu gewinnen. Das ist es, was er tut, und man sieht, dass er sich wohlfühlt, er hat das Vertrauen des Vereins und des Trainers.“

Der Youngster ist nach kurzer Zeit zum Dreh- und Angelpunkt im Team von Trainer Patrick Vieira geworden. „Er bringt uns ein anderes Profil“, sagt der einstige Mittelfeldchef des FC Arsenal, „die Arbeit mit Conor ist wirklich eine Freude, denn er ist ein Spieler, der sein Potenzial ausschöpfen, lernen und hart arbeiten will. Und er bringt diese Energie in die Mannschaft.“

Bei Crystal Palace werden sie sich ärgern, keine Kaufoption für Gallagher vereinbart zu haben. Auch dank der Leihgabe der Blues hat der Klub seit Ende August nur ein Spiel in der Liga verloren. Die Chancen der Eagles auf eine Festverpflichtung stehen dennoch schlecht.

Nächster Halt: Stamford Bridge

Nach wie vor ist der Plan des Talents aus dem Londoner Vorort Epsom bei seinem Jugendklub Chelsea durchzustarten. „Es ist der Verein, den ich liebe, seit ich ein kleiner Junge war. Ich bin bereit, alles zu tun, was ich kann, und so hart wie möglich zu arbeiten, um das zu erreichen“, sagte Gallagher einst während seiner Leihe zu Swansea City. Seinem Traum dürfte nach der bisherigen Saison nur noch wenig im Weg stehen.