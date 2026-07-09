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Bundesliga

Bayern-Juwel Osmani winkt große Beförderung

In der vergangenen Saison verzeichnete Erblin Osmani seine ersten Einsatzminuten für die Profis des FC Bayern. Das Eigengewächs soll nun befördert werden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Erblin Osmani auf der Bayern-Bank @Maxppp

Erblin Osmani (17) steht vor der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag. Der Sechser, der für die deutsche U17-Nationalmannschaft aufläuft, wird laut ‚Sky‘ in Kürze unterschreiben. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 gültig sein.

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Seit Februar trainiert Osmani regelmäßig mit dem Bundesligateam. Am 27. Spieltag der vergangenen Saison beim 4:0 gegen Union Berlin gewährte Trainer Vincent Kompany dem gebürtigen Münchner seine ersten drei Profiminuten.

Im Anschluss setzten Osmani zwar Rückenprobleme außer Gefecht. Dennoch hält man weiterhin große Stücke auf den technisch versierten Linksfuß, der in der kommenden Spielzeit weiter regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren, aber noch im U19-Team Spielpraxis sammeln soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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