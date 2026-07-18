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Bayern kassiert Nianzou-Millionen

von Lukas Hörster
1 min.
Tanguy Nianzou gegen Manchester City @Maxppp

Tanguy Nianzou kehrt in seine französische Heimat zurück. Der OSC Lille holt den 24-jährigen Innenverteidiger vom FC Sevilla und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 samt Option auf eine weitere Spielzeit aus.

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In Deutschland kennt man Nianzou aus seiner Zeit beim FC Bayern (2020 bis 2022). Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen. Für 16 Millionen Euro ging es nach Sevilla, doch auch dort startete der einst Hochgehandelte nicht durch. Jetzt geht es für kolportierte drei bis sechs Millionen Euro nach Lille. Die Bayern kassieren dem Vernehmen nach einige Millionen mit. So werden durch den Transfer etwa die 2022 vereinbarten Transfer-Boni von vier Millionen Euro komplett fällig. Zudem haben sich die Münchner damals eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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