Premier League
United bedient sich bei ManCity
@Maxppp
Karim Cassim (17) wechselt innerhalb von Manchester den Verein. Der Transfer des hoch veranlagten Mittelfeldspielers von City zu United wurde mittlerweile offiziell bestätigt.
Unter der Anzeige geht's weiter
A new home for Karim Cassim ❤️— Manchester United (@ManUtd) September 24, 2026
Welcome to Manchester United! 🇾🇪
Die Verpflichtung stand schon seit geraumer Zeit im Raum, wurde aber erst jetzt final von der Premier League genehmigt. Cassim ist englischer U17-Nationalspieler, ihm wird bei den Red Devils perspektivisch der Schritt zu den Profis zugetraut.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden