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Offiziell Premier League

United bedient sich bei ManCity

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Das Etihad Stadium von Manchester City @Maxppp

Karim Cassim (17) wechselt innerhalb von Manchester den Verein. Der Transfer des hoch veranlagten Mittelfeldspielers von City zu United wurde mittlerweile offiziell bestätigt.

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Die Verpflichtung stand schon seit geraumer Zeit im Raum, wurde aber erst jetzt final von der Premier League genehmigt. Cassim ist englischer U17-Nationalspieler, ihm wird bei den Red Devils perspektivisch der Schritt zu den Profis zugetraut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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