United bedient sich bei ManCity

Karim Cassim (17) wechselt innerhalb von Manchester den Verein. Der Transfer des hoch veranlagten Mittelfeldspielers von City zu United wurde mittlerweile offiziell bestätigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

A new home for Karim Cassim ❤️



Welcome to Manchester United! 🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 24, 2026

Die Verpflichtung stand schon seit geraumer Zeit im Raum, wurde aber erst jetzt final von der Premier League genehmigt. Cassim ist englischer U17-Nationalspieler, ihm wird bei den Red Devils perspektivisch der Schritt zu den Profis zugetraut.