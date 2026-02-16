BVB-Schock: Schlotterbeck & Süle fallen aus

Der personelle Engpass in der Abwehr wird bei Borussia Dortmund noch größer. Die Schwarz-Gelben teilen mit, dass neben den ohnehin verletzten Emre Can (32) und Filippo Mane (20) auch Nico Schlotterbeck (26) sowie Niklas Süle (30) beim morgigen Play-off-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr) nicht mitwirken können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Schlotterbeck von muskulären Problemen heimgesucht wird, hat sich Süle beim jüngsten 4:0-Sieg gegen Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Somit stehen BVB-Cheftrainer Niko Kovac gleich vier Innenverteidiger nicht zur Verfügung.