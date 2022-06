St. Pauli: Der Preis für Nemeth

Nach David Nemeths Wechsel zum FC St. Pauli sickern Details zu Vertragslaufzeit und Ablöse durch. Informationen der ‚Bild‘ zufolge zahlt der Zweitligist für den österreichischen U21-Nationalspieler 1,3 Millionen Euro an Mainz 05, eine halbe Million kann erfolgsabhängig folgen.

Zudem sollen sich die Rheinhessen eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Am Millerntor unterschrieb Nemeth laut ‚Bild‘ einen Kontrakt bis 2026. Der 21-jährige Innenverteidiger kam in Mainz nur sporadisch zum Einsatz, will fortan eine wichtigere Rolle einnehmen.