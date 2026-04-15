Trainiert Mourinho bald Woltemade?

José Mourinho zählt zu den Kandidaten, die Eddie Howe bei Newcastle United beerben könnten. Laut ‚Talksport‘ hat der Portugiese bei den Magpies einige Verehrer. Schon in der Vergangenheit wurde Mourinho mit einem Engagement im St. James Park in Verbindung gebracht.

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Der 63-Jährige trainiert aktuell Benfica Lissabon, ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit ist aber nicht ausgeschlossen. Eine Übernahme der portugiesischen Nationalmannschaft im Anschluss an die Weltmeisterschaft steht ebenso im Raum. Neben Mourinho sind auch Roberto Mancini und Andoni Iraola Kandidaten für das Traineramt in Newcastle.