TSG: Aufatmen bei Kabak

Ozan Kabak ist scheinbar noch einmal glimpflich davongekommen. Laut dem ‚kicker‘ wird die ausgekugelte Schulter des 23-Jährigen nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Bei entsprechenden Untersuchungen seien „keine strukturellen Schäden an und im rechten Schultergelenkt“ festgestellt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Kabak die Verletzung gut überstehen, könnte er dem Fachmagazin zufolge in drei bis vier Wochen wieder für die TSG Hoffenheim auf dem Platz stehen. In der Bundesligapartie gegen den SV Werder Bremen (3:2) am vergangenen Wochenende musste Kabak in der 65. Minute ausgewechselt werden. Der türkische Nationalspieler stand für die Kraichgauer in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend siebenmal in der Startelf.