BVB lockt Kobel mit mehr Verantwortung

Um Gregor Kobel an Bord zu halten, ist Borussia Dortmund offenbar dazu bereit, dem Torhüter mehr Verantwortung innerhalb des Teams einzuräumen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge soll der Schweizer in den Mannschaftsrat aufsteigen, wenn Jude Bellingham (19) die Schwarz-Gelben in Richtung Real Madrid verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus bringt das Fachmagazin die Möglichkeit ins Spiel, dass der 25-Jährige künftig als dritter Kapitän des BVB fungieren wird. Diese Rolle hat aktuell ebenfalls noch Bellingham inne. Gut möglich, dass die Dortmunder ihrer Nummer eins so einen langfristigen Verbleib im Ruhrgebiet schmackhaft machen können. Kobels derzeitiges Arbeitspapier ist zwar noch bis 2026 gültig, hinter den Kulissen arbeitet Sportdirektor Sebastian Kehl aber bereits an einer Verlängerung.

Lese-Tipp

Termin für Bellingham-Treffen steht: So geht’s weiter mit Real