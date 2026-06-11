Muñoz vor 30-Millionen-Wechsel?

Newcastle United arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Víctor Muñoz. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die Magpies ein offizielles Angebot für den Flügelspieler von CA Osasuna abgegeben und zeigen sich optimistisch, den Deal zeitnah abzuschließen. Die Ablöse soll sich auf mehr als 30 Millionen Euro belaufen.

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Laut ‚Sky Sports‘ befinden sich die Klubs bereits seit einigen Tagen in positiven Gesprächen, eine endgültige Einigung steht aber weiterhin aus. Muñoz war erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Real Madrid zu Osasuna gewechselt und überzeugte dort auf Anhieb mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 36 Pflichtspielen. Die Königlichen verfügen zudem über eine Weiterverkaufs- sowie eine Rückkaufklausel.