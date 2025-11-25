Medien: Bayern legt Mega-Preisschild für Olise fest

19 Torbeteiligungen aus 18 Pflichtspielen – Michael Olise bestätigt sein herausragendes Debütjahr beim FC Bayern auch in der neuen Saison. Nicht wenige sind sich sicher, dass der feine Linksfuß weltweit zu den besten Spielern auf seiner Position gehört – für unverkäuflich wird er von den Münchnern einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge aber nicht erklärt.

„Bayern möchte ihn behalten, aber jeder Spieler hat seinen Preis, und sie könnten einen Verkauf in Betracht ziehen, wenn jemand 130 bis 140 Millionen auf den Tisch legt“, wird eine Quelle des Nachrichtenportals zitiert. Verehrer tummeln sich insbesondere in der Premier League, dort haben es unter anderem der FC Arsenal und Manchester United auf Olise abgesehen.

Zudem sei der FC Liverpool stark an den Diensten des 23-jährigen Franzosen interessiert. An der Anfield Road soll er perspektivisch in die Fußstapfen von Mohamed Salah (33) treten, der aber immerhin noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Das Gerücht bleibt de facto mit Vorsicht zu genießen, gibt es nach aktuellem Stand für die Bayern doch eigentlich keinen Grund, einen Unterschiedsspieler wie Olise abzugeben. Und finanziell dürfte der deutsche Rekordmeister so gut aufgestellt sein, dass auch ein astronomisches Angebot abgelehnt werden könnte.