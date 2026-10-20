Manuel Neuer wird am morgigen Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen den FC Arsenal das Tor des FC Bayern hüten. Laut der ‚Abendzeitung‘ hat der 40-Jährige das heutige Training mit der Mannschaft absolviert und sich somit für die Partie fit gemeldet.

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Zuletzt musste sich Neuer mit den Folgen einer kleineren Fußverletzung herumplagen, zweimal wurde er von Ersatzkeeper Jonas Urbig (23) vertreten.

Update (16:28 Uhr): Bayerns Co-Trainer Aaron Danks hat sich auf der heutigen Pressekonferenz zum Stand bei Neuer geäußert. Es sei „noch keine Entscheidung gefallen. Er ist seit zwei Tagen wieder auf dem Platz. Wir werden im Trainerteam darüber sprechen.“