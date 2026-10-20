Menü Suche
Kommentar 25
Update UEFA Champions League

FC Bayern: Neuer-Entscheidung gefallen?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Manuel Neuer hält den Ball @Maxppp
FC Bayern Arsenal

Manuel Neuer wird am morgigen Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen den FC Arsenal das Tor des FC Bayern hüten. Laut der ‚Abendzeitung‘ hat der 40-Jährige das heutige Training mit der Mannschaft absolviert und sich somit für die Partie fit gemeldet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt musste sich Neuer mit den Folgen einer kleineren Fußverletzung herumplagen, zweimal wurde er von Ersatzkeeper Jonas Urbig (23) vertreten.

Update (16:28 Uhr): Bayerns Co-Trainer Aaron Danks hat sich auf der heutigen Pressekonferenz zum Stand bei Neuer geäußert. Es sei „noch keine Entscheidung gefallen. Er ist seit zwei Tagen wieder auf dem Platz. Wir werden im Trainerteam darüber sprechen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert